Los Estados firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo de los 2° C, con esfuerzos para no superar los 1.5° C, respecto de los niveles preindustriales. Para ello, asumieron compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, para cumplir estos objetivos, aparece como necesaria una transición energética.

La transición implica cambiar el modo en que se produce la energía. Significa dejar de lado la producción basada en combustibles fósiles y pasar a una fundada en fuentes renovables, algo que Argentina no está haciendo con la rapidez requerida.