La ciudad de las 12 hidroeléctricas

Alertado por Jonathan, fue el diputado ambientalista y fundador de la organización Defensores Región del Maule, Francisco Pulgar, la primera persona en localizar el cóndor y activar el protocolo establecido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La necropsia, a cargo de la médica veterinaria María Fernanda González, despejaría cualquier duda: el ave murió electrocutada en el acto.

“Esta no es la primera ni la última muerte de este tipo: aquí se ha modificado el ecosistema. Los cóndores se paran en las torres de alta tensión sin saber si están o no electrificadas. Sí, este incidente fue visto por personas, pero ¿cuántos más ocurren que no tienen testigos presenciales al no ser zonas totalmente urbanizadas?”, cuestiona el diputado.